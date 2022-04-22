هشام توفيق يوجه تكنيب الإيطالية بتقليص فترة إعداد دراسة…

اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع شركة تكنيب الإيطالية التي تتولى إعداد الدراسة الخاصة بتطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا.

جاء ذلك بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا.

استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الجدول الزمني المعد لإتمام الدراسة التي تشمل أعمال التفتيش الهندسي والتقييم الفني لحالة المعدات في مصانع الشركة والتكلفة التقديرية للتطوير، موجها بتقليص مدة إعداد الدراسة تمهيدًا للطرح على مقاولي التنفيذ للإسراع بتنفيذ مشروع التطوير حرصا على إعادة إحياء الشركة.

وأكد توفيق على أهمية الدراسات الخاصة بعملية التطوير وتقييم خطوط الإنتاج الحالية لتحديد احتياجات التطوير لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وتخفيض معدلات استهلاك الغاز، مع ضرورة مراعاة التوافق التام مع الاشتراطات والمعايير البيئية.

وكان قد تم اختيار “تكنيب” في فبراير 2022 بعد طرح مناقصة بين الشركات العالمية لدراسة وتحديد الأعمال المطلوبة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة وبيان التكلفة التقديرية، حيث تم قبول العرض الفني والمالي المقدم من الشركة الإيطالية.