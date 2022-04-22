شل تجري محادثات مع شركات صينية لبيع حصتها في مشروع غاز روسي

وكالات _ ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية، أن شركة رويال داتش شل النفطية، تجري محادثات مع بعض الشركات الصينية لبيع حصتها في مشروع غاز روسي كبير في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن الشركة المدرجة في بورصة لندن تجري محادثات مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، وشركة البترول والكيماويات الصينية Sinopec الحكومية بخصوص شراء حصتها البالغة 27.5% في مشروع سخالين-2 للغاز الطبيعي المسال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات مع الشركات الصينية تشمل بيع حصة شل المحتمل إلى شركة أو اثنتين منها أو الثلاث شركات مجتمعة.

أضافت الصحيفة، أن شركة شل منفتحة أيضا بخصوص مشترين محتملين من خارج الصين.

وقالت شركة النفط البريطانية شل، في وقت سابق من الشهر، إنها ستقوم بشطب أصول تتراوح قيمتها ما بين 4 و5 مليارات دولار بعد أن قامت بالتخارج من روسيا.

وكانت الشركة قد تعهدت بالفعل بالخروج من مشاريعها المشتركة مع عملاق الغاز الروسي جازبروم والكيانات التابعة لها.