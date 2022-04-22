برونو لومير: مخاوف بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط…

العربية نت .. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، إن هناك قلقا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي.

وكان مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي Conseil d’Analyse Economique، قال مؤخرا، إن فرض رسوم جمركية ضخمة على واردات الطاقة الروسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد يكون أكثر فعالية من الحظر التام، على الرغم من أن الحظر الكامل سيكون له تأثير محدود على معظم الدول.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة، إنها ستقيم مزادا في العاشر من مايو لبيع 4.78 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية في إطار سحب من الاحتياطيات تنسقه وكالة الطاقة الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام.

وذكر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذا الشهر إن اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطياتها النفطية في إطار السحب الثاني المنسق بقيادة وكالة الطاقة الدولية.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري على سحب 60 مليون برميل نفط من المخزونات، لتضاف إلى 180 مليون برميل أعلنت واشنطن سحبها في نهاية مارس بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.