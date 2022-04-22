مال وأعمال

معنويات المستهلكين في بريطانيا قرب أدنى مستوى على الإطلاق…

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– تراجعت معنويات المستهلكين في بريطانيا خلال أبريل إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات قبل خمسين عاما، مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة التي أثرت سلبا على ثقة الأسر في الاقتصاد البريطاني وفي مالياتهم.

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وقالت شركة جي.إف.كيه لأبحاث السوق اليوم الجمعة، إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى سالب 38 من سالب 31 في مارس مقتربا من أدنى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في يوليو 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية.

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وتوقع خبير اقتصاد واحد فحسب مثل هذا الانخفاض في استطلاع أجرته أشار إلى قراءة عند سالب 33.

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ومع زيادة تضخم أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي جديد في ثلاثين عاما بلغ سبعة بالمئة في مارس، مع احتمال مواصلة الزيادة، هوى مؤشر جي.إف.كيه للثقة في متانة الثقة المالية مستقبلا إلى مستوى غير مسبوق.

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وذكرت الشركة أن هناك تراجعا حادا في عزم المستهلكين في بريطانيا على القيام بعمليات شراء كبيرة

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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