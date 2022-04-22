الرئيس السيسي: الدولة حريصة على أن يكون احتياطي السلع…

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة شرعت في تنفيذ الأولويات العديدة الملحة والتي لديها تأثير كبير على الرأي العام.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الدولة بدأت تعالج جميع القضايا، من منظور شامل، عكس ما كان في السابق عندما كانت يتم التركيز على قضايا دون غيرها، لافتا في حديثه إلى حديث الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والتأكيد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضروات والفاكهة.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن الدولة منذ 2017 عملت أن يكون احتياطي السلع الأساسية كافيا لمدة 6 أشهر، ورصد الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الإعلاميين والصحفيين اليوم الخميس، خلال جولته في توشكى.