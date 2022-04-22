انت الان تتابع خبر البنك المركزي الصيني يحدد سعر اليوان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغ سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي الجمعة، عند مستويات 6.4596 يوان لكل دولار، بينما كانت القيمة المتوقعة 6.4641 يوان لكل دولار أميركي، وفق تحديد البنك المركزي الصيني.

ويؤثر بنك الصين على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته (اليوان) بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك بنطاق ضيق.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق الإبقاء عليه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين.

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات في مدينة شانغهاي، إنها ستشدد قواعد الحجر العام، والتي تشمل إجراءات جديدة تتمثل في وضع أجهزة إنذار للأبواب لمنع المصابين بكورونا من المغادرة، وكذلك إخلاء المنازل من ساكنيها لتطهيرها.

وقال مسؤولو المدينة الصينية التي تدخل أسبوعها الخامس من الإغلاق العام، إن جميع المرضى المصابين والمخالطين سيتم نقلهم إلى الحجر الصحي المركزي الذي تديره الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار أوامر لأشخاص في مجتمعين آخرين في شنغهاي، بيكاي وبينغ وانغ، بمغادرة مساكنهم والانتقال للإقامة المؤقتة.

وفي منطقة بيكاي، صدر إشعار رسمي للسكان يطلب منهم حزم أمتعتهم وترك أبواب خزانة ملابسهم مفتوحة، وأن يتركوا الباب الأمامي لمنزلهم مفتوحا وأن يتركوا حيواناتهم الأليفة خلفهم. وقسمت شانغهاي كامل المدينة إلى مناطق تنتمي إلى ثلاث فئات، وذلك كجزء من جهودها المستهدفة للتغلب على موجة معاودة انتشار المرض مؤخرا، وهي مناطق إدارة مغلقة، ومناطق سيطرة تقييدية، ومناطق وقاية.

وسجلت شانغهاي 2634 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى، و15861 حالة بدون أعراض .