تطورات أسعار الذهب عالميا

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الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب الجمعة، في أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1950.01 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1952 دولارا للأونصة.

وانخفض الذهب بنحو 1.3% خلال الأسبوع.

وواصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام الزيادة مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 24.56 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 966.56 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2423.81 دولار للأونصة.

أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة صوب انخفاض أسبوعي بنحو 4%، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي وقيود مكافحة “كوفيد-19” في الصين التي أثرت سلبا على الطلب على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8% إلى 107.52 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 0.7% إلى 103.07 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان صوب تراجع أسبوعي بنسبة 3.7% تقريبا.