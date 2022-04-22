الرئيس السيسي: الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على…

أ ش أ _ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإصلاح الاقتصادي؛ جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددا على ضرورة ضبط النمو السكاني؛ حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي.

كما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – خلال لقاء موسع عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان اليوم الخميس- على أن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة ونعمل على خطة نساهم فيها جميعا.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حجم النمو الاقتصادي في مصر لم يكافىء معدلات النمو السكاني، لذلك سعينا إلى تقليص الفجوة بين نمو الدولة والنمو السكاني.

وشدد على أنه إذا لم نعمل على ضبط النمو السكاني فلن نشعر بأي تحسن اقتصادي.

واشار إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب عام 2011، حيث فقدت مصر جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي،

كما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أنه بفضل جهد المصريين وصلابتهم زاد النمو الاقتصادي، وقال ” لم أحجب أي معلومة عن الشعب المصري.. ولم أكن مجاملا وكنت صريحا ومباشرا”.