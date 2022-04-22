محمد العريان: إذا كنت تستثمر بكثافة فهذا وقت إغلاق بعض…

وكالات _ قال محمد العريان الخبير الاقتصادي المصري في نصيحة للمستثمرين الذين يتمتعون بكثافة استثماراتهم أن هذا هو الوقت المناسب لإغلاق بعض الصفقات.

أضاف محمد العريان في تصريحات لقناة سي إن بي سي، أن هناك مشكلة تتعلق بالسيولة.

وقال العريان أن الأمر لا يتعلق بمخاطر الفائدة التي يجب القلق بشأنها، ولكن يجب مراقبة مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان أيضًا.