زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى 7 مليارات دولار شهريا لتعويض…

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_ ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس أن بلاده بحاجة إلى سبعة مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها جراء التدخل الروسي.
وقال زيلينسكي في خطاب عبر الإنترنت لمنتدى تابع للبنك الدولي إنه ينبغي للمجتمع العالمي استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية، وحث جميع الدول على قطع العلاقات مع موسكو على الفور.
وأضاف أن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود أوقف صادرات أوكرانيا، مما أثر على الأمن الغذائي العالمي.
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