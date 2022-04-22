بايدن يعلن عن مساعدات جديدة لكييف ويحظر دخول السفن الروسية…

وكالات _ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة إلى حكومة أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضي هذا البلد.

وصرح سيد البيت الأبيض، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى الحكومة الأوكرانية بقيمة نحو 800 مليون دولار تشمل عشرات مدافع الهاوتزر وطائرات عسكرية مسيرة و144 ألف قطعة ذخيرة.

وأكد بايدن أنه سيلجأ الأسبوع القادم إلى الكونغرس بطلب توسيع المساعدات العسكرية إلى كييف، مشيرا إلى أن 13.6 مليار دولار خصصها المشرعون لتقديم الدعم العسكري والإنساني إلى كييف “استنفدت تقريبا”.

ويأتي ذلك إضافة إلى مساعدات عسكرية بقيمة نحو 2.6 مليار دولار وافقت إدارة بايدن على تقديمها إلى السلطات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

كما أعرب بايدن عن نية إدارته تقديم مساعدات اقتصادية مباشرة إلى كييف بقيمة 500 مليون دولار، وأشار إلى أن واشنطن مستمرة في دعم الحكومة الأوكرانية من خلال إمدادها بالبيانات الاستخباراتية.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بقدرة الولايات المتحدة الاستمرار في تقديم الدعم إلى كييف بالوتائر الحالية على مدى وقت طويل، متعهدا بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “لن ينجح في احتلال أوكرانيا”.

كما أعلن بايدن الحظر على دخول السفن التي تحمل علم روسيا إلى الموانئ الأمريكية.

وأضاف: “لن يسمح لأي سفينة كانت تبحر تحت العلم الروسي أو تابعة أو مدارة من قبل المصالح الروسية بدخول موانئ الولايات المتحدة أو الاقتراب من سواحلنا”.

وأكد بايدن أنه حضر في وقت سابق من اليوم اجتماعا عقده مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، وقال: “أجرينا مشاورات جيدة”.

كما أكد أن الولايات المتحدة تطلق برنامجا سيتيح الإسراع في استقبال اللاجئين الأوكرانيين.