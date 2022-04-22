مال وأعمال

فيتش تؤكد تصنيف مصر عند ‭B‬+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

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_أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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وقالت فيتش، إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.

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وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.

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كما قالت إنه لا يزال من المحتمل زيادة نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022، مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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