اتفاقية تعاون بين البورصة وتنمية التجارة لتبسيط إجراءات…

رنا ممدوح _ اتفقت إدارة البورصة المصرية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، على تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة بالسجل التجاري، وخاصة إنهاء الإجراءات القانونية للتعديلات كافة التي تقوم بها وعلى الأخص إجراءات التأشير بالسجل التجاري.

وأعلنت البورصة في بيان اليوم، أنه نظراً لأهمية عامل الوقت في إجراءات القيد والتأشير للشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة، فقد أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية منشور عام لكافة مكاتب السجل التجاري بمصر.

ويقضي المنشور بتسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة في البورصة أو من يمثلهم استثناءً من منظومة الحجز الالكتروني للشركات المطبقة في مكاتب السجل التجاري بعد تقديم ما يفيد قيدها في البورصة المصرية.

وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الطرفين على تحسين بيئة الأعمال خاصة، في ظل الدور الذي يلعبه الجهاز بتقديم خدمات السجل التجاري إلى الأفراد والشركات.