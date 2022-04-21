ارتفاع مؤشر بورصة عمان

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الرياض - احمد صلاح - أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية، الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.03 بالمئة، وصولا إلى النقطة 2429.

وأغلقت البورصة اليوم، على تداول 5.5 مليون سهم، موزعة على 4059 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 3.2 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 36 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 22 شركة أخرى.

أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، الخميس، استأنفت خسائرها التي توقفت مؤقتا الاربعاء، والتي على وشك ملامسة أدنى مستوى في أسبوعين، بفعل ارتفاع عائدات سندات الخزانة في الولايات المتحدة قرب مستويات تاريخية، بحسب وول ستريت جورنال.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75 بالمئة إلى 1,942.00 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,956.84 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,957.37 دولار.

واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة فقد استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين عند 39.4 دينارا، والشراء عند 37.9 دينارا.

كما استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط عند 46.2 دينارا، والشراء عند 43.6 دينارا، أيضا استقر سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط عند 35.2 و32.2 دينارا على التوالي.