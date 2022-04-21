استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

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الرياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة فقد استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين عند 39.4 دينارا، والشراء عند 37.9 دينارا.

كما استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط عند 46.2 دينارا، والشراء عند 43.6 دينارا، أيضا استقر سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط عند 35.2 و32.2 دينارا على التوالي.