

انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه بسوق الجملة المركزي الخميس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2738 طنا، منها 2183 طن خضار و365 طن فواكه و198 طنا من الورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها:

الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 20 إلى 50 قرشا

البصل الناشف 25 - 35 قرشا

البطاطا 35 - 65 قرشا

البندورة 10 - 35 قرشا

الجزر 30 - 40 قرش

الخيار 15 - 30 قرشا

الزهرة 15 - 30 قرشا

الكوسا 25 - 50 قرشا

الليمون 100 - 150 قرشا

الموز البلدي 50 - 75 قرشا