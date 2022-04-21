ارتفاع محدود على أسعار النفط عالمياً

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الرياض - احمد صلاح - صعدت أسعار النفط ، لكنها ظلت في نطاق محدود اليوم الخميس، بعدما تأثرت هذا الأسبوع بخسائر إمدادات من ليبيا وتوقعات مقلقة للطلب مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.5% إلى 107.35 دولار للبرميل معوضة خسائر الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.4% إلى 102.60 دولار للبرميل، ليضيف إلى زيادة 19 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال محللون إن تقلبات السوق ستزيد على الأرجح من جديد قريبا، إذ لايزال الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلنت ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أمس الأربعاء، أنها تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاجها النفطي بسبب حصار حقول نفط كبيرة ومرافئ تصدير.

كما لاتزال توقعات الطلب في الصين تلقي بظلالها على السوق، مع تخفيف بكين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة جائحة “كوفيد-19” التي أضرت بشدة بنشاط قطاع الصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد العالمية.

لكن سوق النفط لاتزال متوازنة مع سعي تكتل “أوبك+”، الذي يضم “أوبك” وحلفاءها ومنهم روسيا إلى الالتزام بأهداف الإنتاج المحددة وانخفاض مخزونات الخام الأميركية بشدة في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل.