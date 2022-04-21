مال وأعمال

مبيعات نستلة ترتفع 7.6% رغم أكبر زيادة في الأسعار منذ 10…

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وكالات _ أعلنت شركة نستلة السويسرية للصناعات الغذائية، تحقيق نتائج جيدة في بداية العام الحالي، مع تسجيل أكبر زيادة في أسعارها خلال أكثر من 10 سنوات.

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وأعلنت الشركة زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.6% في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5.1% فقط.

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وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن إيرادات الشركة في روسيا التي أوقفت بعض أنشطتها فيها.

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في الوقت نفسه أدت الزيادة في أسعار المواد الخام مثل البن والعبوات البلاستيكية إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن إلى تراجع ربحية الشركة التي تنتج شيكولاته كيت كات ومياه سان بيلجرينو، ثم تفاقمت التأثيرات بسبب الأزمة الحرب في أوكرانيا.

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في الوقت نفسه فإن شركات الأغذية التي ستمرر الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين تواجه خطر انصراف بعض المتسوقين عن منتجاتها واللجوء إلى بدائل أقل تكلفة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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