وزير التموين: مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي إلى…

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة ستة أشهر ونصف من الاستهلاك حتى نهاية شهر يناير 2023.

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جاء ذلك خلال كلمته على هامش حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى.

أضاف المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يؤمن الاستهلاك اليومي من الخبز لـ71 مليون مواطن. ذلك بما يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يتم إنتاجها بشكل يومي.

وأضاف الوزير أن مصر لديها الآن 2.6 مليون طن من القمح المستورد، وتستهدف من 5.5 إلى 6 مليون طن من القمح المحلي.

ويشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية في منطقة توشكي جنوبي الوادي في محافظة أسوان.