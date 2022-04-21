الذهب يتعافى من أدنى مستوى في أسبوعين مع تركيز السوق على حرب…

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– ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الأربعاء مع تراجع الدولار والقلق بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية تلوح في الأفق قيًدت المكاسب.
وبحلول الساعة 1825 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.1% عند 1952.00 دولارا للأوقية (الأونصة)، متعافيا من أدنى مستوى في حوالي أسبوعين الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 1955.60 دولار.
وفي جلسة الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.8% إذ دفعت تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوياهما في عدة سنوات.
وفي حين أن الذهب يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.06% إلى 25.14 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 0.65% إلى 984.51 دولار.
وصعد البلاديوم 3.9% إلى 2465.20 دولار للأوقية بعد أن قفز بما يصل إلى 4.8% أثناء الجلسة.
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