أبو عوف تستهدف زيادة قيمة صادراتها إلى 7 ملايين دولار خلال…

إسلام فضل – قال محمد عوف، عضو مجلس إدارة شركة إيه يو إف (AUF)، المالكة للعلامة التجارية أبو عوف، إنها تستهدف زيادة قيمة صادرتها خلال العام الجاري إلى 7 ملايين دولار ارتفاعًا من 2.5 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أبو عوف، خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة تركز في صادرتها علي أسواق الخليج وإفريقيا، وأنها تصدر منتجاتها أيضًا إلي بعض الدول الأوربية، مثل إلمانيا وبلجيكا.

وأشار عوف أن الشركة تمتلك مصنعين، الأول: في العاشر من رمضان على مساحة 2500 ألف متر مربع، بحجم استثمار 70 مليون جنيه، والثاني: في التجمع الخامس على مساحة 5 آلاف متر مربع، باستثمارات 25 مليون جنيه.

وأوضح أن حجم استثمارات الشركة في السوق الخليجية 2.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للاستحواذ على مصنع مخبوزات في المنطقة الصناعية ببورسعيد على مساحة 10 آلاف متر مربع، رأفضًا ذكر قيمة الصفقة المتوقعة.

ولفت إلى أن الشركة أنشأت خطين بداية العام الجاري بحجم استثمار 3 ملايين جنيه، وجار إنشاء خط جديد لمصنع البن بحجم استثمار مليوني جنيه.

وأضاف أن الشركة تمتلك 200 فرع في السوق المصرية في 16 محافظة.