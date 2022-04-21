مال وأعمال

النفط يغلق على ارتفاع مع مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا

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– ارتفعت أسعار النفط قليلا في ختام تعاملات يوم الأربعاء؛ مع تجاذب السوق بين مخاوف حيال النمو الاقتصادي وركود الطلب على الخام وبين نقص في الإمدادات من روسيا.

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وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 45 سنتا، أو 0.4%، لتسجل عند التسوية 106.80 دولار للبرميل.

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وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 19 سنتا، أو 0.2%، لتبلغ عند التسوية 102.75 دولار للبرميل.

وتلقى أسعار النفط دعما من توقعات بنقص في الإمدادات بعد عقوبات على روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم ومورد رئيسي لأوروبا، بسبب غزوها لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

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واستمدت السوق دعما أيضا من تقرير حكومي يشير إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي بسبب قفزة في الصادرات رفعتها إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

لكن الخامين القياسيين كليهما هبطا حوالي 5% يوم الثلاثاء بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بحوالي نقطة مئوية كاملة.

وأشار إلى التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا ومحذرا من أن التضخم أصبح “خطرا واضحا وحاضرا” على بلدان كثيرة.

وألحقت إغلاقات مستمرة مرتبطة بفيروس كورونا في الصين أيضا ضررا بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم وتؤثر على الأسعار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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