مال وأعمال

الإمارات تسعى لجمع 9 مليارات درهم عبر سندات خزينة بالعملة…

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– قالت وزارة المالية الإماراتية على تويتر إن دولة الإمارات العربية ستطرح قريبا سندات خزينة مقومة بالعملة المحلية للمرة الأولى؛ سعيا لجمع 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) عبر 8 مزادات بين مايو ونهاية العام.

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ستصدر السندات في شرائح لمدة عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام في مرحلة مبدئية بالإضافة إلى شريحة لمدة عشرة أعوام في المدى المتوسط.

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ووافق مجلس الوزراء في يناير على استراتيجية دين لتطوير سوق للسندات بالعملة المحلية، لتنضم الإمارات إلى كل الحكومات الأخرى في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول والتي تصدر بالفعل سندات دين بالعملة المحلية.

أظهر جدول زمني مقترح للمزادات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن المزاد الأول من المنتظر أن يبدأ في مايو للشرائح لأجل عامين وثلاثة أعوام. وستقام أيضا مزادات في يونيو حزيران وأغسطس وأكتوبر للشرائح نفسها.

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كما ستطرح سندات لأجل عامين وأخرى لأجل خمسة أعوام في سبتمبر. وسيتم طرح السندات لأجل ثلاث وخمس سنوات في ديسمبر، وفقا للجدول الزمني المقترح.

ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي سندات الخزينة هذا العام إلى 9 مليارات درهم.

وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: “إصدار السندات بالعملة المحلية سيسهم في بناء سوق سندات بالعملة المحلية ويدعم تنويع مصادر التمويل وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب”.

والموزعون الأساسيون‭‭‭ ‬‬‬لسندات الخزينة هم بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي والمشرق وستاندرد تشارترد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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