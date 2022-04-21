التضخم السنوي في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ أوائل 2002

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– قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الأربعاء إن التضخم السنوي في روسيا قفز هذا الأسبوع إلى 17.62%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2002.
وشهدت أسعار كل شيء تقريبا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية، زيادات حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير شباط ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.
لكن بيانات من هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) أظهرت أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ بعد زيادة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يعطي البنك المركزي المصري سببا لدراسة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 29 أبريل نيسان.
وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.20% في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل من 0.66% في الأسبوع السابق، لترتفع الزيادة في أسعار المستهلكين منذ بداية العام إلى 11.05%.
وفي الفترة نفسها العام الماضي، زادت أسعار المستهلكين 2.72%.
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