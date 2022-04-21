السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتخصيص أراض لامتداد محطة كهرباء…

أ ش أ – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 145 لسنة 2022 بتخصيص بعض قطع الأراضي ناحية شمال طريق القطامية/ العين السخنة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها امتداد لمحطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا قرار رقم 146 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض قطع الأراضي بمحافظات الفيوم والبحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ. نشر القراران في الجريدة الرسمية.

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