إنتاج النفط الأمريكي يقفز لأعلى مستوى منذ مايو 2020

– قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021 في حين قفزت الصادرات لأعلى مستوى في أكثر من عامين.

وأظهرت بيانات الوكالة الحكومية أن صافي واردات الخام هبط بمقدار 2.25 مليون برميل إلى 1.57 مليون برميل في حين ارتفعت الصادرات إلى 4.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الخام زادت إلى 4.3 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة الحكومية إن إنتاج النفط الأمريكي قفز إلى 11.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020.