وزيرة الخارجية: ألمانيا ستتخلى عن النفط الروسي بنهاية العام

– قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الأربعاء، إن برلين ستتوقف عن استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام.

وأضافت: “أقول بكل وضوح وبلا لبس.. نعم، ألمانيا ستنهي أيضا تدريجيا وبشكل كامل واردات الطاقة من روسيا”.

وقالت بيربوك: “سنخفض النفط إلى النصف بحلول الصيف وسيكون عند صفر بحلول نهاية العام، ثم سيعقبه الغاز.. في خارطة طريق أوروبية مشتركة لأن تخارجنا المشترك، التخارج الكامل للاتحاد الأوروبي، هو قوتنا المشتركة”.