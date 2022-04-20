وزيرة الخارجية: ألمانيا ستتخلى عن النفط الروسي بنهاية العام

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– قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الأربعاء، إن برلين ستتوقف عن استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام.
وأضافت: “أقول بكل وضوح وبلا لبس.. نعم، ألمانيا ستنهي أيضا تدريجيا وبشكل كامل واردات الطاقة من روسيا”.
وقالت بيربوك: “سنخفض النفط إلى النصف بحلول الصيف وسيكون عند صفر بحلول نهاية العام، ثم سيعقبه الغاز.. في خارطة طريق أوروبية مشتركة لأن تخارجنا المشترك، التخارج الكامل للاتحاد الأوروبي، هو قوتنا المشتركة”.
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