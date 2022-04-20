انت الان تتابع خبر الفاو: نحتاج لتأمين 115 مليون دولار لمنع تدهور الأمن الغذائي في أوكرانيا والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح -دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الأربعاء، إلى ضرورة تأمين 115 مليون دولار، لمنع المزيد من التدهور في حالة انعدام الأمن الغذائي وتفاقم تعطل سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا.

وبحسب ما نقلت وكالة “يورونيوز” الأوروبية، ناشدت “الفاو” المانحين دعم المزارعين، من أجل إنقاذ محصول القمح الشتوي.

وأشارت المنظمة الأممية إلى إنها وتماشياً مع النداء العاجل المعدل المشترك بين الوكالات، ضاعفت المنظمة طلبها الأولي البالغ 50 مليون دولار لدعم المزارع الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وقدرت منظمة الأغذية والزراعة أن ثلث المحاصيل والأراضي الزراعية قد لا يجري حصادها أو زراعتها في عام 2022، بسبب التهجير القسري للسكان المدنيين الفارين من الحرب وتجنيد الرجال الأمر الذي أدى إلى نقص العمالة وزيادة العبء على النساء.