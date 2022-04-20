إدارة معلومات الطاقة: هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية…

– قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 8 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أبريل إلى 413.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم والتي كانت تشير الى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 761 ألف برميل إلى 232.4 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن يهبط بمقدار مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 108.7 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 829 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا.