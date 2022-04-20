3016 طن واردات السوق المركزي

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3016 طنا، منها 2343 طن خضار و 420 طن فواكه و251 طنا من الورقيات، حسب نشرة السوق المركزي.

وحددت نشرة السوق قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها، الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 20 إلى 40 قرشا، والبصل الناشف بين 20 إلى 35 قرشا، والبطاطا بين 35 إلى 60 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 20 قرشا، والجزر بين 25 إلى 35 قرشا، والخيار بين 20 إلى 30 قرشا، والزهرة بين 10 إلى 30 قرشا، والكوسا بين 20 إلى 50 قرشا، والليمون بين 80 إلى 120 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 70 قرشا.

وكان مدير السوق المركزي في أمانة عمان، كساب الشخانبة قد وضح بان اسعار الخضار والفواكه معتدلة نسبيا ليوم الاثنين.

وبين الشخانبة ان الكميات الواردة اليوم إلى السوق المركزي بلغت ٤٤٦٧ طن خضار وفواكه، حيث دخل خضار ٣٣٣٣ طن وفواكه ٨١٩ طن ٣١٤ ورقيات ليوم الاثنين.

وبيع سعر كيلو البندورة جملة ٢٧ قرش والخيار ٣٥ قرش كوسا ٤٥ قرش بطاطا ٦٠ قرش بصل ٣٥ قرش اسود عجمي ٤٠ قرش زهره ٣٠ قرش فيما ارتفع سعر البذنجان الاسود الكلاسيك حيث بيع دينار الكيلو والفل الحار والحلوه دينار.