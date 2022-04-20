الدولار الامريكي يتراجع عالميا

انخفض سعر الدولار الأميركي على نطاق واسع بالسوق الأمريكية العالمية، الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى في عامين المسجل في وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية، بطريقه نحو أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة، بفعل تسارع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بحسب وول ستريت جورنال.

وتوقف صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قبل تجاوز معدل 3.0 بالمئة للمرة الأولى منذ أواخر عام 2018، في أمر شكل ضغطا إضافيا على مستويات الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم الأربعاء، بنسبة 0.7 بالمئة إلى مستوى 100.26 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 100.98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.03 نقطة الأعلى منذ آذار 2020.

ومن جهة اخرى ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لـخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 107.91 دولار للبرميل ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق التي يحل أجلها اليوم 46 سنتا أو 0.5% إلى 103.02 دولار للبرميل.

وهبط الخامان 5.2% في معاملات متقلبة أمس الثلاثاء بعدما خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبا.

وأشار صندوق النقد إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا وحذر من أن التضخم يعد الآن "خطرا واقعا وواضحا" في العديد من الدول.

كما وحذر الصندوق من تبعات اقتصادية على العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الإنتاج بعد فرض عقوبات على روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.

ولم يوفي إنتاج مجموعة "أوبك+" المطلوب دوليا، حيث جاء أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من المستوى المستهدف في مارس، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن المستهدف.