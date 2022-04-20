ارتفاع سهم أرامكو السعودية

حصلت أرامكو السعودية على الموافقة بزيادة رأس المال عبر توزيعات مجانية، اليوم الأربعاء، ما دفع سهم الشركة للارتفاع في تداولات اليوم نحو الـ 43 ريال.



وقالت أرامكو "إن هدفها هو تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة".



وسجلت أسهم الشركة ارتفاعاً بنسبة 1%، مع انتصاف تعاملات اليوم، و ذلك بعد تداولات بقيمة تقترب من 370 مليون ريالاً، بعد التعامل على 8.6 مليون سهم من خلال تنفيذ 11.7 ألف صفقة.

وتصنف شركة أرامكو كثاني أكبر شركة ضمن قائمة أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، والتي تتصدرها شركة "آبل"، بقيمة 2.73 تريليون دولاراً. بينما تسجل أرامكو قيمة سوقية تبلغ 2.281 تريليون دولاراً، وفي الوقت ذاته تتبوأ شركة أرامكو المرتبة الأولى في الشركات الأكثر ربحية في العالم ، حيث تسجل أرباحاً بقيمة 208.56 مليار دولاراً.

ووافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أرامكو السعودية زيادة رأس مالها من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، عبر منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم.

وقالت الهيئة "إن قيمة الزيادة في رأس المال ستُسدد عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم، بزيادة قدرها 20 مليار سهم".