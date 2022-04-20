الروبل يرتفع مقابل الدولار

ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته في تداولات اليوم الأربعاء، وذلك منذ فبراير الماضي، حيث سجل أدنى مستوياته على الإطلاق. و ارتفع إلى مستويات الـ 74 روبل/ دولار، قبل أن يقلص جانبًا من مكاسبه، حيث اقترب من مستويات الـ 77 روبل / دولار بزيادة 1%.



وكان المركزي الروسي اتخذ عدة إجراءات لحماية العملة الروسية من الانهيار بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي هذا الارتفاع للروبل متزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار الرئيسي في حدود 0.5% عند مستويات 100.51 نزولا من مستويات أعلى 101 نقطة والتي تعد الأعلى في أكثر من عامين.



ويذكر أن سعر الروبل الروسي هبط نتيجة الأضرار المالية الناجمة عن العقوبات الغربية عقب الحرب الروسية الأخيرة ليصل أدنى مستوياته يوم 7 آذار/مارس قرب مستويات 160 روبل للدولار، وقد سجل الهبوط حينها خلال فترة وجيزة. وقد أنهى الروبل تعاملات 7 آذار/مارس عند مستويات 143 روبل/ دولار مسجلًا أدنى إغلاق مقابل الدولار، مما دفع المركزي الروسي لاتخاذ عدد من القرارات، كتعليق التداول لفترة ومنع التحويلات الخارجية، وتقييد السحب بحد أقصى. إضافة إلى منع تحويل أرباح الشركات الكبرى وإصدار الرئيس "بوتين" مرسوماً بإلزام الدول "غير الصديقة" لروسيا بالدفع بالروبل مقابل الغاز.



ومنذ 7 مارس وحتى اليوم 20 أبريل سجل الروبل ارتفاعاً من مستويات 143 روبل للدولار إلى المستويات الحالية عند 74 روبل للدولار، بزيادة نحو 50%.