التخطيط : 4.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة قنا بخطة…

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 21/2022، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في محافظات الجمهورية كافة للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد، بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، موضحة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات.

ولفتت السعيد إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، موضحة أن الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030”.

وأكدت السعيد بشأن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا أن عدد المشروعات التنموية بها يصل إلى 278 مشروعًا، وتبلع قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 21/2022 ، 4,8 مليار جنيه .

وأشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 35,4%، ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات مليار بنسبة 20,8%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 748,5 مليون جنيه بنسبة 15,6%، ويخص قطاع النقل 503 مليون جنيه بنسبة 10,5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 217 مليون جنيه بنسبة 4,5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 631,5 مليون جنيه بنسبة 13,2%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة قنا في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه حوالي 495 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 62 مشروعا منها مشروعات خاصة بصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات البرنامج القومي للإسكان الاجتماع.

وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 21/2022 والتي يبلغ عددها 119 مشروعًا يتمثل أهمها في استكمال مشروعات التكتلات الاقتصادية، واستكمال مشروعات صرف صحي بعدة مناطق، وفي مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي.

ولفت التقرير إلى أن أهم المشروعات التنموية بالمحافظة والبالغ عددها 20 مشروعًا، تتمثل في إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية، استكمالمبنى معامل كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، وإنشاء مبنى معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح “خطة المواطن” الخاصة بعامي “19/2020″ و”20/2021” على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.