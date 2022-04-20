رئيس الوزراء: مجموعة اقتصادية متخصصة لوضع خطة تعافي لمواجهة…

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، تحرك الدولة على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.

وقال مدبولي إن الدولة تحرص عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة.

ولفت رئيس الوزراء إلى تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية، والمحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمضي قدماً في هذه الملفات.

وكشف مدبولي أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة“، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الفترة الجارية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الإستراتيجية.

وأوضح أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

كما وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل من الوزراء والمسئولين مع البرلمان، ووسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حالياً، عقب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، لسنا سبباً فيهما، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث فرضتا ظروفاً شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية، واضطراب المشهد بوجه عام، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصري.