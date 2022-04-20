أسعار النفط تهبط 5% بعد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو…

– هبطت أسعار النفط أكثر من 5% في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن الطلب بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي وحذر من ارتفاع التضخم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 5.91 دولار، أو 5.22%، لتسجل عند التسوية 107.25 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.65 دولار، أو 5.22%، لتبلغ عند التسوية 102.56 دولار للبرميل.

وهبطت الأسعار على الرغم من تراجع في إنتاج مجموعة أوبك+ التي أنتحت 1.45 مليون برميل يوميا دون مستوياتها المستهدفة في مارس آذار مع بدء انخفاض في إنتاج روسيا في أعقاب عقوبات فرضها الغرب بسبب غزوها لأوكرانيا، بحسب تقرير من تحالف المنتجين اطلعت عليه .

وأظهر التقرير أن روسيا أنتجت حوالي 300 ألف برميل يوميا دون المستوى المستهدف في مارس إذ أنتجت 10.018 مليون برميل يوميا، بحسب مصادر ثانوية.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء في مقدمتهم روسيا، الشهر الماضي على زيادة إنتاج النفط الشهري بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر مايو، مقاومة ضغوطا من مستهلكين رئيسيين لضخ المزيد من الخام.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بحوالي نقطة مئوية كاملة، مشيرا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وقال إن التضخم هو الآن “خطر واضح وحاضر” في بلدان كثيرة.

وجاء انخفاض أسعار النفط يوم الثلاثاء في أعقاب صعودها أكثر من 1% يوم الاثنين عندما سجلت أعلى مستوياتها منذ 28 مارس بسبب تعطل في إمدادات النفط الليبي.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين من بدء “موجة مؤلمة من الإغلاقات” بعد إعلانها حالة القوة القاهرة فيما يتعلق ببعض إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت قوات في الشرق حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.

وأعلنت المؤسسة يوم الثلاثاء حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي.