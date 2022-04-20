مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية استثمار صندوق…

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية بين الحكومتين المصرية والسعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

وفي مارس الماضي، وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي البلدين في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.

مشروع اتفاقية بين الصندوق السيادي المصري والاستثمارات العامة السعودي