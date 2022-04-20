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كندا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين ضمن 14 فردا في النظام…

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– قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان يوم الثلاثاء، إن البلاد ستفرض عقوبات على 14 فردا في النظام الروسي من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين البالغتان.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات على ابنتي بوتين، كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا وماريا فلاديميروفنا فورونتسوفا، قائلتين إن هناك اعتقادا بأنهما تخفيان ثروة بوتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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