كندا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين ضمن 14 فردا في النظام…

– قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان يوم الثلاثاء، إن البلاد ستفرض عقوبات على 14 فردا في النظام الروسي من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين البالغتان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات على ابنتي بوتين، كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا وماريا فلاديميروفنا فورونتسوفا، قائلتين إن هناك اعتقادا بأنهما تخفيان ثروة بوتين.