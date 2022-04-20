رئيس الوزراء: تنسيق دائم مع البنك المركزي المصري لتوفير السلع…

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري على الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري المصري، لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها، بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط 6 أشهر.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج.

حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وايهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومحمد عامر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اللقاء، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة فى الاسواق على مستوى الجمهورية، بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين منها، والتأكد من وجود مخزون لتلك السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، بكميات تكفي استهلاك مدد آمنة، وذلك فى ظل ما نشهده من تطورات وتداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار كذلك إلى جهود التوسع في اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لإتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود توفير مختلف مستلزمات الإنتاج، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة وجهات الدولة في هذا الصدد، بما يضمن إتاحة تلك المستلزمات، لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، ومواكبة لخطط الدولة الخاصة بزيادة الإنتاج.