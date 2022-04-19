وزيرة البيئة تشدد على التصدي لتبعات تغير المناخ

إسلام سالم _ أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على حتمية التصدي لتبعات تغير المناخ، وهو ما سيتم خلال مؤتمر قمة المناخ cop27 العام الجاري، والذي سيكون ممثلًا فيه من أصغر مزرعة صغيرة إلى أكبر قلعة صناعية.

وأضافت فؤاد، خلال مؤتمر إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، بهدف توثيق قصص مصر التنموية، أن مصر نفذت أمورا عدة في قطاع البيئة لتتمكن من استضافة هذا المؤتمر العالمي الكبير.

وأشارت إلى التطور في ملف البيئة والمناخ خلال السنوات السبع الماضية ووضعه في قلب عملية التنمية، سواء على مستوى تطوير الاستراتيجيات، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ولفتت إلى إقرار الحوافز الاقتصادية الخضراء من مجلس الوزراء، والتي تضم لأول مرة قطاع البيئة والمناخ، وتتيح الفرصة للقطاع الخاص للعمل في 4 مجال كمرحلة أولى وهي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والمخلفات والنقل الكهربي واستخدام بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لتكون رسالة للعالم تأكد على تنفيذ مصر لالتزاماتها الوطنية والدولية.

كما لفتت الوزيرة إلى حرص مصر على وضع المواطنين في قلب عملية استضافة مؤتمر المناخ، مو هلال إطلاق أول حوار وطني للمناخ في كافة محافظات الجمهورية، ويستهدف رفع الوعي بقضية تغير المناخ وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في عملية التصدي لها بأفكارهم وأرائهم.

وأكدت وزيرة البيئة أن مدينة شرم الشيخ المضيفة للمؤتمر، ستقدم نموذج للعالم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطها بصون التنوع البيولوجي، من خلال تحولها لمدينة خضراء تضم نماذج لتحقيق التوازن البيئي والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، وتقديم نوعية الحياة المستدامة.