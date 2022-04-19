محمد شاكر: 2 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص بالشراكة مع…

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إسلام سالم _ قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القدرات الكهربائية المتوفرة بالشبكات تكفي احتياجات المواطنين بشكل مستمر، موضحا أنه يتم تحديث استراتيجية الطاقة النظيفة والمتجددة بعد دخول الهيدروجين الأخضر كعامل أساسي للطاقة، على أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة خلال 4 أو 5 أشهر.
وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، أنه يتم الاعتماد على القطاع الخاص بدرجة كبيرة للغاية في المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، حيث هناك حوالي 2 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
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