إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن…

أطلقت وزارة التعاون الدولي، مع شبكة سي إن إن، حملة إعلامية دولية، تستهدف توثيق قصص مصر التنموية، وإظهار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، التي تُنفذها الحكومة والقطاع الخاص، للدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.

تأتي هذه الشراكة كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتهدف الحملة إلى الترويج لعدد من المشروعات في قطاعات مُختلفة منها التحول إلى الاقتصاد الدائري والمستدام، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز سوق العمل وتمكين الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال إنتاج عدد من الأفلام وترويجها إعلاميًا، وعرضها على شبكة سي إن إن الدولية، ومنصاتها الرقمية، بما يعكس تنوع المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية .

كما تستهدف الحملة الإعلامية المشتركة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة CNN، استخدام المواد المرئية والقصص من واقع المشروعات المنفذة، والترويج لها بين جمهور الشبكة الدولية على مستوى العالم من مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين، لاستعراض دور هذه المشروعات في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وجذب التمويلات التنموية.

وبالتوازي مع الحملة يتم إنتاج المواد التحريرية التي تسلط الضوء على الكثير من التجارب الناجحة لرواد الأعمال والمبتكرين المصريين الذين يدعمون الحلول المبتكرة للتنمية المستدامة في قطاعات مختلفة، وكذلك إبراز قصص الشباب والفتيات المُلهمين الذين يعملون على المساهمة بفاعلية في جهود التنمية ويتم عرض هذه التجارب في برامج تابعة لشبكة سي إن إن ومنها Agents of Change وInnovate، فضلا عن استخدام الوسائل التكنولوجيا والإعلامية الحديثة للوصول للجمهور المستهدف.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه العالم تحديات وعلى رأسها التغير المناخي، لذا تهدف الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن الدولية استعراض الجهود والمشروعات التنموية المنفذة.

وفي تعليقها قالت كاثي إيبال، نائب أول لرئيس CNN International Commercial، “تعتبر الاستدامة وخلق تأثير إيجابي من أولويات شبكة CNN، ويسعدنا العمل المشترك للمرة الثانية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومن خلال التعاون مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي لتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال حملة دولية باللغتين العربية والإنجليزية”.

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع شبكة سي إن إن، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز المشاركة بشفافية والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع الجهود التنموية.

ولفتت أن الشراكة تأتي لتسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، ودوره في الدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي “نعمل من خلال التعاون الإنمائي الفعال على بناء مستقبل أفضل”.