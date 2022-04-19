كامل الوزير: القطاع الخاص المحلي والأجنبي ينفذ عدد كبير من…

إسلام سالم _ قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن هناك شراكة كبيرة مع منظومات التمويل العالمية والدولية والقطاع الخاص المصري والأجنبي، حيث هناك شراكات مع الحكومة الصينية والحكومة الفرنسية لتنفيذ عدة مشروعات بقطاع النقل.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، اليوم، أن القطاع الخاص يعمل على تنفيذ مشروعات عديدة وكبيرة بجميع قطاعات النقل، سواء القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، حيث يعمل فيها منفردا أو بالشراكة مع الحكومة المصرية.