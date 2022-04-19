المجلس الوطني للاعتماد يحصل على تمديد الاعتراف الدولي من…

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نجاح المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” في الحصول على تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد حتى مايو 2024، في مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية والجدارة PTP باعتباره الجهة الأولى والوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والأول عربيًا وأفريقيًا تحصل على هذا الاعتراف في هذا المجال.

وأشارت إلى أن هذا التمديد يسهم في انسياب التدفقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد باعتباره الشريك التجاري الأكبر لمصر.

وقال المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”، إن المجلس نجح في الحصول على هذا التمديد بعد اجتيازه زيارة التقييم الميدانية الدورية التي أجراها فريق خبراء التقييم الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد، فبراير الماضي، لعمل المراجعة للمجلس وزيارة بعض الجهات التي اعتمدها المجلس لتصدر بعدها موافقة المنظمة على تمديد الاعتراف.

ونوه إلى أن المجلس حصل على هذا الاعتراف منذ مايو 2019، حين تم توقيع الاتفاقية ثنائية الأطراف مع المنظمة الأوروبية للاعتماد بعد إشادة فريق التقييم الدولي للمنظمة بمستوى أداء المجلس الفني، من خلال الاطلاع على المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن المجلس نجح في تحقيق هذا الإنجاز دون المساس بعضويته في باقي الجهات الدولية والاقليمية، من خلال تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية التي تحقق أهداف المجلس ولا تتعارض مع السياسات والقواعد الفنية لهذه المنظمات.

وأشار إلى أن المجلس يعد الجهة الأولى والوحيدة حتى الآن من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي استطاعت الحصول على الاعتراف في مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية متفوقةً على كافة دول الشرق الأوسط وهي دول الجوار للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المجلس الوطني للاعتماد قد نجح خلال عام 2009 في الحصول على الاعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC/IAF عن طريق توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل والاتفاقية متعددة الأطراف MRA/MLA.

واستطاع الحفاظ على الاعتراف الدولى طوال السنوات الماضية وتمكن من تمديد مجال الاعتراف الدولي ليشمل اعتماد معامل الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم إدارة الجودة ومعامل التحاليل الطبية وجهات منح شهادات المنتجات وجهات اختبارات الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الافراد وجهات منح شهادات حلال ومعامل الطب الشرعي ومعامل البنوك الحيوية.

كما تمكن المجلس من الحصول على الاعتراف الإقليمي من كل من منظمة الاعتماد الأفريقية AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC وتجديده وتمديده.