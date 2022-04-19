وزير المالية: إتاحة 2.6 مليار جنيه لبدء صرف العلاوات وزيادة…

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة 2.5 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات أبريل اعتبارًا من غد الأربعاء.

تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالي الحالي

وأكد الوزير، أنه تم تم تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي.

ونوه أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

الحد الأدنى لإجمالي الزيادة 302 جنيه للدرجة السادسة و356 جنيهًا للثالثة و424 جنيهًا للثانية و494 جنيهًا للأولى و649 جنيهًا للدرجة الممتازة

وأشار وزير المالية، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ 302 جنيه للدرجتين السادسة والخامسة، و303 جنيهات للرابعة، و356 جنيهًا للدرجة الثالثة، و424 جنيهًا للدرجة الثانية، و494 جنيهًا للدرجة الأولى، و539 جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير، و573 جنيهًا للدرجة العالية، و649 للدرجة الممتازة.

ولفت معيط إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.

العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا

وأوضح معيط، أنه سيتم اعتبارًا من مرتبات أبريل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي.

أضاف أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 31 مارس الماضي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا

وأكد وزير المالية، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتبات شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.