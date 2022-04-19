مال وأعمال

الولايات المتحدة تلغي توصيات عدم السفر بسبب كورونا لحوالي 90…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

– قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين إنها ألغت توصيات “عدم السفر” المتعلقة بجائحة كوفيد-19 إلى حوالي 90 وجهة دولية.

predco_adv_2021

كانت المراكز قد قالت قبل أيام إنها تراجع توصياتها بشأن السفر وإنها ستحتفظ بإشعارات السفر الصحية من المستوى الرابع “للظروف الخاصة مثل مسار الإصابات المتصاعد بسرعة أو عدد الإصابات المرتفع جدا”.

Edita2021

ومن بين البلدان والمناطق الأخرى التي تراجعت إلى “المستوى الثالث: مرتفع”، والذي لا يزال ينصح بعدم سفر الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيمات، المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل وتركيا وأستراليا واليونان وهونج كونج وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية‭‭‭ ‬‬‬وإسبانيا وروسيا.

hapiSaloun

كما تراجع إلى المستوى الثالث سويسرا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشيلي وجمهورية التشيك والأردن ولبنان ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وبولندا والصومال وأوروجواي وفيتنام.

FNG2021

ويوجد حاليا في “المستوى الرابع: لا تسافر” ما يقرب من 120 من بين 215 دولة ومنطقة يتم تصنيفها، منها معظم أوروبا واليابان وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “نعتقد أن الإطار المُحدث سيساعد المواطنين الأمريكيين على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بسلامة السفر دوليا”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تلغي توصيات عدم السفر بسبب كورونا لحوالي 90… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا