الولايات المتحدة تلغي توصيات عدم السفر بسبب كورونا لحوالي 90…

– قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين إنها ألغت توصيات “عدم السفر” المتعلقة بجائحة كوفيد-19 إلى حوالي 90 وجهة دولية.

كانت المراكز قد قالت قبل أيام إنها تراجع توصياتها بشأن السفر وإنها ستحتفظ بإشعارات السفر الصحية من المستوى الرابع “للظروف الخاصة مثل مسار الإصابات المتصاعد بسرعة أو عدد الإصابات المرتفع جدا”.

ومن بين البلدان والمناطق الأخرى التي تراجعت إلى “المستوى الثالث: مرتفع”، والذي لا يزال ينصح بعدم سفر الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيمات، المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل وتركيا وأستراليا واليونان وهونج كونج وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية‭‭‭ ‬‬‬وإسبانيا وروسيا.

كما تراجع إلى المستوى الثالث سويسرا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشيلي وجمهورية التشيك والأردن ولبنان ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وبولندا والصومال وأوروجواي وفيتنام.

ويوجد حاليا في “المستوى الرابع: لا تسافر” ما يقرب من 120 من بين 215 دولة ومنطقة يتم تصنيفها، منها معظم أوروبا واليابان وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “نعتقد أن الإطار المُحدث سيساعد المواطنين الأمريكيين على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بسلامة السفر دوليا”.