استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وبنغازي بعد توقف 8 سنوات

دوت الخليج – أعلن شركة مصر للطيران وصول أول رحلة إلى مطار بنغازي في ليبيا قادمة من مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام 8 سنوات.

وقال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة يومية، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية.

وأوضح أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا؛ استمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الإفريقية.

وأشار بيان للشركة إلى أن مسئولي مطار بنغازي حرصوا على الترحيب بوصول الرحلة بتقليد رش المياه وفق المتبع دوليا عند وصول أول رحلة احتفاءً بهذه المناسبة، وأن الرحلة عادت لاحقًا إلى مطار القاهرة.