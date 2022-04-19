عبد الوهاب: صرف زجاجة زيت تموينية واحدة لكل فرد منع تسريبها…

إسلام سالم – قال الدكتور احمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون (إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية) إن قرار قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف زجاجة زيت واحدة لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية منع تسريبها إلى السوق السوداء.

كما نوه عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، بأن هناك تعليمات من القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الأساسية بمدة لا تقل عن 6 أشهر يتم تجديدها دوريًا.

وأوضح أن سلع منافذ التوزيع التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية تكفي لمدة شهر بالكامل ويتم تجديدها بشكل دوري.

كما لفت إلى التعاقد على الزيت الخام تكفي حتى شهر يونيو القادم؛ في إطار تعليمات القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الاستراتيجية.

كانت وزارة التموين قد تعاقدت في مارس الماضي على شراء 101 ألف طن زيت خام منها، 80 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي.

وأكد عبد الوهاب أن الدولة تتحمل 7 جنيهات في زجاجة الزيت المطروحة على بطاقة التموين، حيث يصل سعر زجاجة الزيت سعة 800 مللي إلى 26.75 جنيه في السوق الحر، بينما تطرح على بطاقة التموين بسعر 20 جنيهًا، وزجاجة الزيت 1 لتر بسعر 32 جنيها في السوق الحرة، بينما يتم طرحها على البطاقة بسعر 25 جنيها.