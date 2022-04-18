مال وأعمال

عقود الغاز الطبيعي الأمريكية تسجل أعلى مستوى في 13 عاما

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العربية دوت نت – قفزت عقود الغاز الطبيعي الأميركية الآجلة بما يزيد على 6%، في أثناء التعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر برودة قد تعزز الطلب للتدفئة.

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وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 6.6 %، إلى 7.78 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2008.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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