عقود الغاز الطبيعي الأمريكية تسجل أعلى مستوى في 13 عاما

العربية دوت نت – قفزت عقود الغاز الطبيعي الأميركية الآجلة بما يزيد على 6%، في أثناء التعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر برودة قد تعزز الطلب للتدفئة.

وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 6.6 %، إلى 7.78 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2008.