ارتفاع أسعار الذرة لأعلى مستوياتها في 10 أعوام

العربية دوت نت – استمر ارتفاع عقود الذرة المستقبلية لتصل إلى أعلى مستوياتها في عقد بسبب مخاوف من تهديدات تطال الإمدادات العالمية من روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الذرة تسليم شهر يوليو بأكثر من 1% مع بداية تداولات الأسبوع الحالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من عام 2012.

وتشكل روسيا وأوكرانيا معا أكثر من ربع التجارة العالمية من القمح وحوالي خمس مبيعات الذرة عالميا، حيث يعزز الصراع ارتفاع الطلب على الحبوب الأمريكية لتعويض جزء من النقص في المعروض للدولتين المتصارعتين.